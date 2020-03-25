О двух новых заболевших коронавирусом в Алматы рассказала Молдагасимова

На сегодняшний день в городе 15 очагов заражения.

На сегодняшний день в Алматы всего 15 очагов заражения, где были зарегистрированные пациенты с КВИ, сообщает zakon.kz.

Во всех очагах проводится дезинфекционная обработка, все лица проживающие в домах, где обнаружены очаги заражения не относятся к категории контактных, не являются подверженными опасности, в связи с этим находятся только под медицинским наблюдением.

По словам руководителя Департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, близким контактным считается тот человек, который общался с больным на расстоянии менее 2 метров более 15 минут.

На сегодня два новых случая. Один является близким контактным ранее заболевшей. Второй случай - девушка прилетела из Цюриха. Она прибыла на такси, сразу была изолирована в арендованную квартиру. Очаг был обработан, контактов с близкими и родными не было. При обнаружении первых симптомов сама обратилась в поликлинику, - сказала она.

На данный момент в Алматы – 31 случай.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!