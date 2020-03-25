Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

У казахстанских студентов из Амстердама тест на коронавирус оказался отрицательным

Вечером они покинут карантинную зону.

Фото : Sebastian Gollnow/ Global Look Press25 марта 2020, 14:13

Самолет из Амстердама с 18 пассажирами приземлился в Атырау вечером 24 марта, передает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

24 марта в 20.30 в аэропорту Атырау приземлился самолет с казахстанцами. Прибывшие - преимущественно студенты из разных городов страны. Их поместили в общежитие в специально оборудованную зону.

Всем прибывшим провели экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Как стало известно сегодня утром, у всех студентов анализ на наличие опасного заболевания оказался отрицательным. Вечером они покинут карантинную зону.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты