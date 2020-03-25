У казахстанских студентов из Амстердама тест на коронавирус оказался отрицательным

Вечером они покинут карантинную зону.

Самолет из Амстердама с 18 пассажирами приземлился в Атырау вечером 24 марта, передает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

24 марта в 20.30 в аэропорту Атырау приземлился самолет с казахстанцами. Прибывшие - преимущественно студенты из разных городов страны. Их поместили в общежитие в специально оборудованную зону.

Всем прибывшим провели экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Как стало известно сегодня утром, у всех студентов анализ на наличие опасного заболевания оказался отрицательным. Вечером они покинут карантинную зону.





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