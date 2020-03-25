В рамках акции "Біз біргеміз!" 1500 семей получили помощь в Туркестанской области

Продолжается акция "Біз біргеміз! ", инициированная партией "Nur Otan".

в Туркестанской области в рамках акции " Біз біргеміз!" 1500 семей получили помощь, сообщает zakon.kz.

В рамках данной акции, которая началась 20 марта, 690 семей из районов и городов региона, получили социальную помощь. Благодаря проектам партии "Кедергісіз келешек", "Бакытты отбасы" и "Ардагерлерді ардактайык" одинокие старики, люди с ограниченными возможностями, многодетные и нуждающиеся семьи имеют возможность получить различную поддержку, говорится в сообщении пресс - службы областного филиала партии " Nur Otan".

В акции по борьбе с короновирусом, с целью улучшить благосостояние населения, активное участие принимают филиалы партии, акимы районов и городов, жасотановцы, волонтеры, бизнесмены, депутаты маслихатов. Вначале планировалось оказать помощь 1300 семьям. Однако по просьбе жителей, этот список увеличился до 1500 семей.

Во время чрезвычайного положения, Глава государства Касым - Жомарт Токаев поручил оказывать всяческую помощь многодетным и нуждающимся семьям. И основной целью организации данной акций, является именно это направление. Со стороны граждан региона, волонтеров, предпринимателей и депутатов оказывается поддержка и помощь. В данный непростой период, мы должны всесторонне помогать населению. Согласно заданию акима области Омирзака Шукеева, акция проходит в регионе на должном уровне, - отметил первый заместитель областного филиала партии "Nur Otan" Бейсенбай Тажибаев.

Несмотря на праздничные дни, молодежь и волонтеры, представители партии собрались сегодня в специальном хранилище, где на собранные средства от спонсоров приобретены продукты питания. Груженные благотворительными товарами автомашины отправились в районы и города области.

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