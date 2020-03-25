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"Nur Otan" обеспечит контроль средств, выделенных на антикризисные меры

Так же работа комиссий партийного контроля по противодействию коррупции будет усилена.

Фото : zakon.kz.25 марта 2020, 14:56

"Nur Otan" усиляет работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии, сообщает zakon.kz.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева партия "Nur Otan" усиляет работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии, - сообщил Бауыржан Байбек на своей instagram странице.

Речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях.

"Nur Otan" также обеспечит партийный и общественный контроль за прозрачным и эффективным расходованием финансовых средств, выделяемых на реализацию антикризисных мер, - добавил он.

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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, «Nur Otan» партиялық бақылау комиссиясы мен аймақтардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестердің жұмысын күшейтеді. Бұл партияның қоғамдық қабылдауларына тұрғындардан келіп түскен өтініштерді жіті бақылау мақсатында жасалып жатыр. ⠀ Мұнда азаматтардың өтініштеріне жауап бермейтін, сондай-ақ БАҚ пен әлеуметтік желілерде тұрғындар көтерген мәселелер бойынша өздеріне жауапкершілік алып, дер кезінде тиісті шешімдер қабылдамайтын лауазымды тұлғалар туралы сөз болып отыр. ⠀ «Nur Otan» сонымен қатар дағдарысқа қарсы іс-шараларды жүзеге асыруға бөлінген қаражаттың ашық әрі тиімді жұмсалуына партиялық және қоғамдық бақылауды қамтамасыз етеді. ⠀ *** ⠀ В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева партия «Nur Otan» усиляет работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии. ⠀ Речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях. ⠀ «Nur Otan» также обеспечит партийный и общественный контроль за прозрачным и эффективным расходованием финансовых средств, выделяемых на реализацию антикризисных мер.

Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk) 25 Мар 2020 в 1:30 PDT


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