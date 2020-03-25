У большей части пассажиров чартерного рейса Берлин–Алматы подтвержден коронавирус
Опасности для населения нет, потому что они своевременно были изолированы.
Фото : pixabay.com25 марта 2020, 14:57
На сегодняшний день у семерых подтвердилась коронавирусная инфекция из двенадцати пассажиров чартерного рейса Берлин-Минск-Алматы, сообщает zakon.kz.
Данный борт мы изолировали сразу в инфекционный стационар. Каждый из этих 12 человек (9 пассажиров и 3 члена экипажа) были изолированы в отдельные боксы. Из 12 человек на сегодняшний день у семерых подтвердилась коронавирусная инфекция (шесть пассажиров и одна бортпроводница), - сказала на брифинге руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013314-599eb0f9475931a92f0395f5839070dd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...