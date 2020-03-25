Предприниматели Алматинской области вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом
Предприниматели направили помощь в Штаб по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
Фото : Акимат Алматы25 марта 2020, 16:09
Предприниматели Алматинской области вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Предприниматели Алматинской области направили помощь в Штаб по чрезвычайным ситуациям города Алматы, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
В частности, компания "SADU development" направила 18 тысяч флаконов этилового спирта медицинским специалистам, сотрудникам МВД, ЧС и других сфер, принимающих активное участие в борьбе с коронавирусом в городе Алматы.
Алматы является не только центром торговли, но и духовно-культурным центром нашей страны. В трудных условиях мы не оставим алматинцев одних. Предприниматели Алматинской области, как и других регионов страны, готовы оказывать мегаполису необходимую поддержку в борьбе с вирусом, - сказал директор компании "SADU development" Ерлан Кожасбаев.
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