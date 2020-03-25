Токаеву показали процесс разработки казахстанской вакцины от коронавируса

Президент напомнил о необходимости соблюдения требований карантина.

Президент Казахстана ознакомился с исследовательской работой ученых Национального центра биотехнологии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Сотрудники центра представили Касым-Жомарту Токаеву тест-систему на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая разработана путем искусственного синтеза ДНК (без "живого" штамма) и позволяет оперативно выявлять коронавирус нового типа. Была подтверждена высокая чувствительность тест-системы по сравнению с зарубежными диагностическими препаратами.

В настоящее время, с учетом необходимости обеспечения биологической безопасности Казахстана и способности COVID-19 приспосабливаться к различным климатическим условиям, учеными Национального центра биотехнологии совместно с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности начата работа по созданию вакцины против коронавируса.

Глава государства высоко оценил труд ученых-биологов и отметил важность собственных разработок для повышения компетенций казахстанской науки.

Лаборатория, по сути дела, является уникальной для Казахстана. Мы возлагаем большие надежды на вашу работу. Будем помогать. Сам вирус и его распространение показали, что государство должно уделять больше внимания деятельности биологических лабораторий, медицинских и санитарных служб, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о необходимости соблюдения требований карантина.

Обращаясь к гражданам, хочу сказать, что нужно соблюдать карантин. Но, с другой стороны, впадать в панику ни в коем случае нельзя, потому что с древних времен эпидемии обходят стороной те места, где царят оптимизм и жизнерадостность, и люди не унывают. В то же время инфекция поражает тех, кто подвержен депрессии и пессимизму, поэтому надо держаться всем вместе. Что касается заболевших, то они не будут отверженными. Они получат соответствующее лечение, и мы будем заботиться о них и о тех, кто находится на карантине, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению был обнародован масштабный план действий, который включает в себя пакет финансовой помощи населению, в том числе представителям бизнеса.

Общая стоимость этого пакета, исключая налоговые преференции и меры по снижению кредитной нагрузки, – это небывалая сумма, более 10 млрд долларов. И сейчас перед нами стоит задача очень эффективно израсходовать эти средства. Мы будем работать в данном направлении. Обстановка под контролем, наши граждане понимают, что о них заботятся, и это приоритет нашей деятельности, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе посещения центра с докладами выступили министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр здравоохранения Елжан Биртанов, а также генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов.

Ранее отечественные научные организации разработали в короткие сроки вакцины против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дерматита и векторную вакцину против бруцеллеза. Всего освоено 28 видов вакцин и разработаны технологии диагностических тест-систем, некоторые из них поставляются в зарубежные страны.

Видео предоставлено Телерадиокомплексом Президента РК.

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