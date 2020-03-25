Акимат Нур-Султана запустил доставку лекарств и средств защиты пожилым людям на дом

В заявке необходимо указать: ФИО, ИИН, адрес и контактный номер, перечень лекарственных средств по рецепту, номер городской поликлиники и данные врача.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова людям преклонного возраста, которые состоят на диспансерном учете и получают амбулаторное лекарственное обеспечение, с 25 марта лекарства и средства защиты начали доставлять на дом, передает zakon.kz.

Оставить заявку можно по номеру iKomek 109, также через моб.приложения iKOMEK109, чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot), Smart Astana, портал aitu.city. В заявке необходимо указать: ФИО, ИИН, адрес и контактный номер, перечень лекарственных средств по рецепту, номер городской поликлиники и данные врача.

Люди преклонного возраста более подвержены инфекции, а наличие хронических болезней может только усугубить состояние здоровья. На совещании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции мы приняли решение отвозить лекарства на дом. Чтобы пожилые люди могли не выходить из дома и беречь свое здоровье. Кроме того, также малообеспеченным семьям на дом будем доставлять гарантированный социальный пакет. Нам в этом помогают волонтеры. Все сотрудники соблюдают меры безопасности, обеспечены средствами защиты. Все меры направлены на безопасность людей. Необходимо не выходить из дома без надобности, - сказал аким столицы.

Как отметили в акимате, совместно с СК "Фармация" на постоянной основе ведутся работы по завозу в аптеки масок, антисептиков.

За неделю завезено более 650 тыс масок. Также в город завезут дополнительное количество масок и средств защиты.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!