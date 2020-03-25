В акимате Нур-Султана разработали метод по проверке пассажиров авиарейсов на коронавирус

Из 1200 полученных результатов, у одного пассажира выявили коронавирус.

В Нур-Султане пассажиры авиарейсов, которые с аэропорта были доставлены в гостиницы, переоборудованные под стационары, поблагодарили акимат столицы за принятое решение по проверке всех пассажиров на коронавирус, передает zakon.kz.

Медработники Нур-Султана приняли 16 рейсов, это порядка 1300 человек. Результаты уже получили почти 1200 человек. После пациенты две недели будут находиться под наблюдением врачей, но уже на домашнем карантине.

Считаю совершенно обоснованным и правильным то, что в Нур-Султане проверяют всех до единого пассажира, не делят на категории стран, откуда мы прилетели. Не хочу, чтобы мои дети, внуки пострадали от этой напасти. Поэтому я очень рад, что пассажиры едут к семьям, уверенные в своем здоровье, - сказал врач Сергей Кравченко.

Из 1200 полученных результатов, у одного пассажира выявили коронавирус. Как отметил врач, благодаря методу проверки каждого пассажира, удалось не допустить в город новый поток вируса и вовремя госпитализировать и оказать всю необходимую медпомощь инфицированному.

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