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Столичные медработники призвали горожан к солидарности в период карантина

По мнению врачейа, успех в борьбе с заболеванием зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина.

Фото : astana.gov.kz25 марта 2020, 17:15

Успех в борьбе с заболеванием зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина, уверены столичные медики, сообщает zakon.kz.

С каждым днем число зараженных пациентов увеличивается. Не будьте одними из них. Будьте дома, – обратилась к жителям столицы врач-терапевт одной из городских клиник.

Мы вместе должны пережить этот сложный период, – сказала в свою очередь столичный врач-инфекционист. – Помогите нам, пожалуйста. Оставайтесь дома.

По мнению еще одного столичного врача, успех в борьбе с заболеванием зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина.

Сейчас трудный момент для каждого из нас. Пожалуйста, просим всех оставаться дома, – подытожил один из врачей скорой помощи.

Как сообщалось, 22 марта с 00:00 часов въезд и выезд из Нур-Султана закрыт. Расставлены блокпосты. При этом разрешен ввоз продовольствия, а также других товаров, которые обеспечивают жизнедеятельность города, - говорится в сообщении официального сайта акимата Нур-Султана.


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