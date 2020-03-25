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В полицейские планшеты загрузили специальное приложение

Этот список формируется акиматом, в нем состоят, например, автомобили и водители, завозящие в город продовольствие или лекарственные препараты.

Фото : Пресс-служба МВД РК25 марта 2020, 17:25

Разработчики системы Сергек внедрили специальное приложение в планшеты для департамента полиции. Они позволяют вести учет въезжающих и выезжающих через блокпост транспортных средств и находящихся в них граждан, сообщает zakon.kz.

Приложение позволяет автоматически сверять лица и номера с так называемым "белым списком". Этот список формируется акиматом, в нем состоят, например, автомобили и водители, завозящие в город продовольствие или лекарственные препараты.

Все, кто в этот список не входит, проехать через блокпост не смогут.

Данную систему планируется внедрить не только в Нур-Султане и Алматы, но и в других регионах


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