Всего выявлено 313 фактов нарушения чрезвычайного положения.

Более 60 человек арестовали за нарушение режима ЧП в Казахстане. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Министр отметил, что большинство казахстанцев относятся с пониманием к требованиям режима ЧП, но это касается не всех.

В основном (правонарушения) идут по статье 476 КОАП РК, меры ответственности - штраф до 10 МРП или арест до 15 суток. К сожалению, во всех без исключения регионах вопреки запрету продолжают проводиться торжественные мероприятия, работают кафе, интернет-клубы и даже кружки для детей. Всего выявлено 313 таких фактов, к ответсвенности привлечены 94 гражданина, 64 из них арестованы, - сообщил глава МИОР.

Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 41 случай, в Алматы - 31 случай, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, в Шымкенте - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо - Казахстанской области - 1 случай.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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