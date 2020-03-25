Всего в автобусе был 51 человек, 35 из них найдены.

Установлен автобус, на котором приехал в Шымкент зараженный коронавирусом. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Автобус установлен. Из 51 одного пассажира 35 найдены, они помещены в карантин. 16 находятся в розыске. В ближайшее время будут найдены и соответственно размещены в карантин, - сообщил глава МИОР.

Напомним, 24 марта был выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекций, на этот раз в Шымкенте. Им оказался мужчина, который прибыл в город на автобусе из Нур-Султана.

Пациент был госпитализирован в городскую инфекционную больницу.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!