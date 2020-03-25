Установлен автобус на котором приехал в Шымкент зараженный коронавирусом
Всего в автобусе был 51 человек, 35 из них найдены.
Фото : kolesa.kz25 марта 2020, 17:32
Установлен автобус, на котором приехал в Шымкент зараженный коронавирусом. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.
Автобус установлен. Из 51 одного пассажира 35 найдены, они помещены в карантин. 16 находятся в розыске. В ближайшее время будут найдены и соответственно размещены в карантин, - сообщил глава МИОР.
Напомним, 24 марта был выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекций, на этот раз в Шымкенте. Им оказался мужчина, который прибыл в город на автобусе из Нур-Султана.
Пациент был госпитализирован в городскую инфекционную больницу.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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