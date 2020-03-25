Для доставки продуктовых наборов гражданам не нужно звонить в колл-центр

Это фейк, намеренный вброс. Из-за него серьезно перегружена линия. Авторы фейка будут найдены и наказаны в соответствии с законом - Абаев.

Бесплатные продуктовые наборы будут получать только 4 категории граждан. Министр информации и общественного развития, еще раз напомнил, кто может рассчитывать на такого рода социальную поддержку, сообщает корреспондент zakon.kz.

Бесплатные продуктовые наборы. Хотел бы напомнить, что их получат 4 категории граждан. Первая категория это дети в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, получающих АСП. Вторая, третья и четвертая группы - это граждане, проживающие в карантинных зонах, а именно: взрослые члены семей, получающих АСП, в том числе многодетные; инвалиды 1, 2 групп всех возрастов, а также дети инвалиды и родители, занятые по уходу за ребенком инвалидом, - сообщил он во время брифинга.

Он также опроверг информацию, распространяемую в мессенджерах, о том, что для доставки продуктовых корзин необходимо звонить в колл-центр 109.

Это фейк, намеренный вброс. Из-за него серьезно перегружена линия. Авторы фейка будут найдены и наказаны в соответствии с законом, - добавил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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