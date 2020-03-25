Туркестанская область: прибывшие из других регионов должны пройти медобследование

В соответствии с постановлением акима области на территории Туркестанской области введены временные ограничения.

На сегодняшний день акимат Туркестанской области, врачи и правоохранительные органы ведут активную борьбу с пандемией, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По области проводится масштабная профилактическая и организационная работа. Кроме того, первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в Шымкенте. Зараженный коронавирусом мужчина прибыл в третий мегаполис страны из столицы 20 марта. На сегодня установлены имена всех пассажиров, прибывших вместе с ним автобусом, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Шымкент. Эти граждане должны самостоятельно посетить медицинские учреждения по месту жительства и пройти обследование. Сокрытие заболевания в условиях чрезвычайной ситуации и заражение вирусом других граждан несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РК. Об этом на брифинге прошедшем в ситуационном центре, созданном при акимате области, сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов.

Всю информацию о профилактике и борьбе с инфекцией можно получить, позвонив в колл-центр по номеру 109 или на странице специального регионального ситуационного центра по коронавирусу при акимате Туркестанской области, - сказал С.Калкаманов.

Стоит отметить, в настоящее время в стране зарегистрировано 80 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Вместе с тем, на сегодня случаев заражения коронавирусной инфекцией в Туркестанской области не зарегистрировано. В то же время на территории области усилены меры профилактики эпидемии, в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, на постах "Сауран" и "Шакпак" в сторону Алматы и Кызылординской области выставлены круглосуточные блокпосты.

В соответствии с постановлением акима области на территории Туркестанской области введены временные ограничения. В частности, временно закрыты учреждения дополнительного внешкольного образования - дворцы школьников, дворовые клубы, кружки, секции, компьютерные клубы. Более того, введен запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями, а также массовых семейных торжеств и памятных обрядов.

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