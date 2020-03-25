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В Японии разработали лекарство для лечения коронавируса

Препарат предотвращает размножение определенных вирусов, а также, по словам специалистов, сокращает продолжительность действия вируса за счет улучшения состояние легких у пациентов.

Фото : YouTube25 марта 2020, 18:38

Китайские власти сообщили, что экспериментальное лечение японским препаратом против новых штаммов вируса гриппа продемонстрировало эффективность в лечении больных с легкими формами коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

На сегодняшний день, как сообщается, он был протестирован у 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне. Препарат предотвращает размножение определенных вирусов, а также, по словам специалистов, сокращает продолжительность действия вируса за счет улучшения состояние легких у пациентов.

Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравиром, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.


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