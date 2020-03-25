В ВКО оштрафованы владельцы компьютерного клуба и караоке-бара

Прокуратура ВКО призывает граждан и предпринимателей соблюдать временные ограничения, введенные на период чрезвычайного положения.

С момента объявления ЧП правоохранительные органы Восточно-Казахстанской области при координации прокуратуры принимают все меры по обеспечению законности, сообщает zakon.kz.

Для этого созданы мобильные группы из числа прокуроров, сотрудников департаментов полиции и госдоходов, которые своевременно выявляют и пресекают нарушения действующего законодательства.

Вопреки запрету, в городах Усть-Каменогорск и Семей, а также в Глубоковском районе проведены торжественные и иные мероприятия с большим скоплением людей, работали интернет-клубы. Всего на данный момент по области зарегистрировано 10 подобных случаев, - говорится в сообщении прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

К примеру, в городе Усть-Каменогорск установлен факт функционирования компьютерного клуба. Постановлением специализированного административного суда владелец привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 26 510 тенге.

В другом случае, в областном центре после 22.00 часов работал один из караоке-баров. Судом владелец заведения подвергнут аресту на 15 суток.

Прокуратура области призывает граждан и предпринимателей соблюдать правопорядок, выполнять требования уполномоченных органов, установленные запретительные и ограничительные меры.

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