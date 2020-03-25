Улицы Нур-Султана продезинфицировали подразделения биозащиты ВС РК

Личный состав и военную технику в ходе работ сопровождает военная полиция.

25 марта личный состав подразделений биологической защиты Вооруженных Сил совместно с городской службой дезинфекции провели обработку улиц в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Военнослужащие, снабженные индивидуальными дегазационными комплектами с дезинфицирующим раствором, и колонны автомобильных разливочных станций двигались прямо по проезжей части и обработали несколько крупных улиц города.

Следует отметить, что мероприятия по дезинфекции организуются во взаимодействии с оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, акиматом определяются территории для специальной обработки. Личный состав и военную технику в ходе работ сопровождает военная полиция.

До сегодняшнего дня дезинфекция проводилась в городах Нур-Султан и Алматы. Где уже обработано более 80 объектов, представляющих опасность заражения.

Вместе с тем, в соответствии с поручением Президента страны по привлечению ВС РК к дезинфекции улиц, отданном 23 марта 2020 года на заседании Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, аналогичные работы в целях недопущения распространения коронавируса организованы в крупных населенных пунктах.

В частности, военнослужащие приступили к специальной обработке в Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Кызылорде, Таразе и других городах по планам соответствующих местных исполнительных органов. Для этих целей Министерством обороны увеличено количество подразделений биологической защиты.

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