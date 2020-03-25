Казахстанские звезды запустили в Алматы челлендж в поддержку тех, кто борется с инфекцией
Жителей города призывают в соцсетях, выйти в 20.00 часов на свои балконы и в течение минуты аплодировать всем, кто помогает бороться с инфекцией.
Фото : Instagram25 марта 2020, 19:51
В Алматы звезды отечественной эстрады, актеры и блогеры запускают челлендж в поддержку медиков, санэпидемиологов, полицейских, военнослужащих и волонтёров, борющихся с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Жителей города призывают в соцсетях, выйти в 20.00 часов на свои балконы и в течение минуты аплодировать всем, кто помогает бороться с инфекцией. Акцию предлагается проводить ежедневно в одно и то же время.
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