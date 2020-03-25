У актрисы из фильма "Жмурки" обнаружили коронавирус

Она заразилась в результате контакта с человеком, побывавшим в Германии.

У российской актрисы театра и кино Жанны Болтовой обнаружили коронавирус, сообщает zakon.kz.

По информации Telegram-канал Mash, 78-летняя звезда фильма "Жмурки" заразилась в результате контакта с человеком, побывавшим в Германии. Из-за возраста народная артистка РСФСР находится в группе риска, в связи с чем ее госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.

Жанна Болотова известна по таким картинам, как "Дом, в котором я живу", "Судьба резидента", "Подранки", "Журналист", "Крылья", "Бегство мистера Мак-Кинли", "Любить человека", "И жизнь, и слезы, и любовь" и "Опасный возраст".

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