Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Новый срок проведения голосования он не назвал.
Фото : Rbk.ru25 марта 2020, 20:05
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации, предложил перенести дату проведения всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, сообщает zakon.kz.
По словам российского лидера, для него "абсолютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей", поэтому он счел нужным перенести дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию и объявить в России выходные на неделю. Они продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Новый срок проведения голосования Путин не назвал.
Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране и только заслушав мнения врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования, — сказал Президент России во время прямой трансляции на телеканале "Россия 24".
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