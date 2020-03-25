Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Новый срок проведения голосования он не назвал.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации, предложил перенести дату проведения всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, сообщает zakon.kz.

По словам российского лидера, для него "абсолютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей", поэтому он счел нужным перенести дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию и объявить в России выходные на неделю. Они продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Новый срок проведения голосования Путин не назвал.

Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране и только заслушав мнения врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования, — сказал Президент России во время прямой трансляции на телеканале "Россия 24".

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