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Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Новый срок проведения голосования он не назвал.

Фото : Rbk.ru25 марта 2020, 20:05

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации, предложил перенести дату проведения всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, сообщает zakon.kz.

По словам российского лидера, для него "абсолютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей", поэтому он счел нужным перенести дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию и объявить в России выходные на неделю. Они продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Новый срок проведения голосования Путин не назвал.

Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране и только заслушав мнения врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования, — сказал Президент России во время прямой трансляции на телеканале "Россия 24".


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