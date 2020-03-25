Токаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране

Главное – не унывать, выполнять предписания медиков, - Президент РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в Twitter, что ситуация под контролем, сообщает zakon.kz.

Двое заболевших коронавирусом граждан Казахстана вылечились и завтра будут выписаны из больницы. Ситуация с эпидемией под контролем. Уверен, вместе мы добьемся новых успехов в борьбе с коронавирусом. Главное – не унывать, выполнять предписания медиков. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 25, 2020

Двое заболевших коронавирусом граждан Казахстана вылечились и завтра будут выписаны из больницы. Ситуация с эпидемией под контролем. Уверен, вместе мы добьемся новых успехов в борьбе с коронавирусом. Главное – не унывать, выполнять предписания медиков, - написал Глава государства.

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