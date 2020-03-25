В Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Чрезвычайное положение вводится сроком на 30 дней до 24 апреля.

Власти Украины вводят до 24 апреля режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса, такое решение принято 25 марта на заседании кабмина, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Введение режима чрезвычайной ситуации предусмотрено законом о единой системе гражданской защиты. В зависимости от степени угрозы решение о введении такого режима может приниматься местными властями или правительством, после чего создается комиссия по ликвидации последствий и специальные штабы.

ЧС предусматривает особый режим взаимодействия органов госвласти на период борьбы с вирусом, в частности, все службы переходят на усиленный режим работы. Также на период ЧС может вводиться карантин, запрет на массовые мероприятия, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границы, в случае необходимости возможна эвакуация населения из зоны ЧС. Власти на период введения режима ЧС проводят комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мер, дезинфекцию объектов и территорий, усиливают охрану общественного порядка, осуществляют патрулирование опасных объектов, выявление больных и контактных лиц, их изоляцию и госпитализацию.

Кабмин также поручил компетентным органам должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным и медицинским осмотром граждан и пропуском только после дезинфекции транспортных средств.

Все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию; оказывать помощь мало защищённым слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи, - говорится в решении кабмина.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро. По последним данным Минздрава, в Украине лабораторно подтверждены 113 случаев инфицирования коронавирусом, четыре из них с летальным исходом, один пациент выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

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