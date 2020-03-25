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Ученые уточнили время жизни коронавируса на поверхностях

Коронавирусная инфекция может существовать на поверхностях в течение 17 дней.

Фото : Вокруг Света25 марта 2020, 21:01

Американские ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может существовать на поверхностях в течение 17 дней, сообщает zakon.kz.

Такой вывод был сделан после изучения случаев заражения на круизных лайнерах, говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC),

По информации lenta.ru, специалисты выяснили, что РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в каютах пациентов спустя 17 дней после освобождения помещений. При этом следы коронавирусной инфекции были найдены в каютах пациентов, чье заболевание проходило как с симптомами, так и без видимых симптомов. После дезинфекции следы SARS-CoV-2 повторно обнаружить не удалось.

Согласно выводу специалистов, эти данные не могут гарантированно указывать на то, что заражение произошло через физический контакт с поверхностями. Однако в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что такая вероятность существует.

В связи с этим медики строго рекомендовали отказаться от посещения круизных лайнеров и прочего туристического транспорта во время пандемии коронавируса. Ученые отметили, что большое скопление людей в закрытом помещении и интернациональный состав пассажиров увеличивают риск заражения. По информации CDC, на данный момент зафиксировано более 800 случаев получения COVID-19 на круизных кораблях, 10 человек умерли.

Один из случаев вспышки COVID-19 был зафиксирован на круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартовался у берегов Японии в феврале. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров. Опасное заболевание было выявлено у 705 человек. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Китая.


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