Экономика Германии может сократиться на 20% в этом году из-за коронавируса

В секторе услуг показатель бизнес-климата продемонстрировал самое резкое падение с момента первого сбора данных в 2005 году.

Индикатор делового климата в Германии опустился в марте до самого низкого уровня с 2009 года, показал опрос, проведенный немецким экономическим институтом Ifo Institute for Economic Research, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экономиста Ifo, крупнейшая экономика Европы в этом году может сократиться на 20% из-за воздействия коронавируса.

Немецкая экономика в шоке, — написал он в Twitter.

В секторе услуг показатель бизнес-климата продемонстрировал самое резкое падение с момента первого сбора данных в 2005 году.

Многие страны находятся в закрытом положении, а это означает, что открыты только аптеки и продуктовые магазины, авиакомпании в основном перестали осуществлять перелеты и число новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличивается с каждым днем.

По состоянию на утро среды в Германии было зарегистрировано около 34 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, это пятый по величине показатель в мире, со 171 смертельным исходом.

Германия, которая сильно зависит от экспорта, обнародовала планы по привлечению новых заимствований, чего не было в стране с 2013 года, для смягчения экономических последствий пандемии. В целом Германия поддержит свою экономику выделением 750 миллиардов евро.

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