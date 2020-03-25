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Вернувшиеся из Польши в Караганду студенты сдали тесты на коронавирус

После осмотра пассажиров доставили в специальный госпиталь за пределами города.

Фото : coronavirus2020.kz25 марта 2020, 21:43

Самолет "Варшава-Караганда" приземлился в аэропорту Сарыарка" 23 марта. На борту спецрейса было 207 человек. Все сдали тесты. Ни у одного из них заболевание не выявили, сообщает zakon.kz.

На борту находились казахстанские студенты, которые обучаются за рубежом и другие наши соотечественники, - говорится в сообщении www.coronavirus2020.kz.

Сразу после приземления на борт поднялась бригада врачей.

После осмотра пассажиров доставили в специальный госпиталь за пределами города.

Все врачи, добровольно приехали сюда, в госпиталь, чтобы наблюдать прибывших из Польши людей. Это наш врачебный долг. Когда мы узнали, что все здоровы, то испытали просто невероятные положительные эмоции, - рассказывает Хайролла Ергашев, врач общей практики.

На карантине пассажиры рейса "Варшава-Караганды" пробыли два дня. Столько заняло выполнение анализа на наличие коронавируса в организме. Тесты показали, что все прибывшие здоровы.

Сейчас люди разъезжаются по своим городам


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