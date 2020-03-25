В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта о митингах

Режим ЧП, введенного в Нур-Султане и Алматы, внес свои коррективы в формы работы по законопроекту, не повлияв вместе с тем на качество и темпы обсуждения.

25 марта в Мажилисе посредством видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание рабочей группы по законопроекту о порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Режим чрезвычайного положения и карантина, введенного в Нур-Султане и Алматы, внес свои коррективы в формы работы по законопроекту, не повлияв вместе с тем на качество и темпы обсуждения законодательных новелл.

Формат видеоконференцсвязи соединил депутатов Мажилиса, разработчиков законопроекта, представителей гражданского сектора, неправительственных организаций и экспертного сообщества.

В ходе обсуждения всесторонне рассмотрены нормы о специализированных местах для организации и проведения мирных собраний, сроках внесения и рассмотрения уведомлений и заявлений, перечне документов, прилагаемых к уведомлению и заявлению. Кроме того, в центре внимания участников обсуждения оказались нормы, касающиеся оснований для прекращения мирных собраний, а также ответственности за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний.

Своим мнением поделились директор "Казахстанского бюро по правам человека и соблюдения законности" Евгений Жовтис, общественный деятель Мухтар Тайжан, политолог Ерлан Саиров, председатель Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел Марат Когамов и другие.

Обсуждение законопроекта будет продолжено в рамках заседаний комитетов Мажилиса, рабочих групп и круглых столов посредством современных средств информационных коммуникаций.

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