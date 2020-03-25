Неизвестные "заминировали" пять самолетов над Москвой
Из пяти самолетов четыре уже приземлились.
Фото : Seldon.News25 марта 2020, 22:05
Неизвестные направили на электронную почту аэропорта Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту пяти самолетов, выполняющих рейсы из Москвы и в Москву, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск, Москва - Саранск, Иркутск - Москва, Тюмень - Москва, - сказал собеседник агентства.
Из пяти самолетов четыре уже приземлились. Речь идет о рейсах Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск, Москва - Саранск и Тюмень - Москва. Борты не меняли маршрут следования.
В полете находится пятый "заминированный" самолет, выполняющий рейс из Иркутска в Москву.
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