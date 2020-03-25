Неизвестные "заминировали" пять самолетов над Москвой

Из пяти самолетов четыре уже приземлились.

Неизвестные направили на электронную почту аэропорта Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту пяти самолетов, выполняющих рейсы из Москвы и в Москву, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск, Москва - Саранск, Иркутск - Москва, Тюмень - Москва, - сказал собеседник агентства.

Из пяти самолетов четыре уже приземлились. Речь идет о рейсах Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск, Москва - Саранск и Тюмень - Москва. Борты не меняли маршрут следования.

В полете находится пятый "заминированный" самолет, выполняющий рейс из Иркутска в Москву.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!