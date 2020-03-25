Главы МИД Казахстана и Польши обсудили вывоз граждан обеих стран на родину

Разговор состоялся по инициативе польской стороны.

25 марта текущего года состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди и Польши Яцека Чапутовича, сообщает zakon.kz.

В ходе беседы глава польского внешнеполитического ведомства выразил признательность за помощь в возвращении 19 граждан Польши из Казахстана в Варшаву. В свою очередь, Мухтар Тлеуберди поблагодарил польского коллегу за содействие в вывозе 207 казахстанских граждан на родину.

23 марта в Польшу был направлен специальный чартерный рейс казахстанской авиакомпании "Скат", который одновременно вывез группу польских граждан, остававшихся в РК.

По итогам беседы стороны достигли договоренности и впредь укреплять двустороннее сотрудничество, в т.ч. в рамках глобальных усилий по преодолению кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции "COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

Разговор состоялся по инициативе польской стороны.

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