Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

При этом Ангела Меркель продолжает работать в условиях домашнего карантина.

Фото : uazmi.org26 марта 2020, 01:49

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Известия.

При этом Ангела Меркель продолжает работать в условиях домашнего карантина. В начале следующей недели ей сделают очередной тест.

23 марта сообщалось, что первый тест канцлера Германии оказался отрицательным.

22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты