Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

При этом Ангела Меркель продолжает работать в условиях домашнего карантина.

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Известия.

При этом Ангела Меркель продолжает работать в условиях домашнего карантина. В начале следующей недели ей сделают очередной тест.

23 марта сообщалось, что первый тест канцлера Германии оказался отрицательным.

22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

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