Сегодня в Казахстане ожидается погода без осадков

Местами сохраняется усиление ветра с пыльной бурей.

По всей территории Казахстана, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, в Кызылординской области с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Байдибекском районе порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами - пыльная буря, ветер 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -1°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 23 марта.

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