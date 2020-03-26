Цена на нефть марки Brent превысила 30 долларов

Такая отметка превышена впервые с 20 марта.

По данным торгов, цена на нефть марки Brent выросла на 1,04% - до 30,05 долларов за баррель, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до 30,05 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:59 (по Нур-Султану) в четверг.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше 30 долларов за баррель 20 марта 2020 года.

Стоимость фьючерса на нефть WTI растет на 0,24% и находится на отметке в 24,55 долларов за баррель.

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