Катастрофическое число жертв коронавируса предрекли в Украине

На данный момент в Украине заражены 145 человек, скончались пять.

Глава Минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом нового типа в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим, - утверждает Емец в заявлении опубликованном на на сайте ведомства.

По его словам, число жертв вируса COVID-19 в Украине будет расти.

Очаг вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется, - отметил глава украинского Минздрава.

Емец так же отметил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе. Он призывает украинцев выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге.

В Украине на данный момент насчитывается 145 зараженных коронавирусом, скончались пять.

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