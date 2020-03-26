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Арестовали воров, пытавшихся вынести камни из собора Парижской богоматери

Их заметили охранники, круглосуточно следящие за порядком.

Фото : ARTnet26 марта 2020, 07:38

Во Франции арестовали двух человек, пытавшихся унести средневековые камни из собора Парижской богоматери, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания ARTnet, усиление карантина привело к тому, что "беспрецедентную реставрацию" Нотр-Дама после пожара пришлось приостановить на прошлой неделе на неопределенный срок. Воспользовавшись ситуацией, два вора проникли на объект и попытались вынести несколько упавших камней.

Их заметили охранники, круглосуточно следящие за порядком, несмотря на ограничительные меры.

Они, по всей вероятности, собирались продать их на черном рынке, - предположил официальный представитель собора Парижской богоматери.

Эксперты полагают, что вынужденная пауза в работах может негативно сказаться на успешном выполнении амбициозного пятилетнего плана реконструкции главного парижского памятника архитектуры. Многие специалисты и раньше говорили, что с такие короткие сроки уложиться невозможно.


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