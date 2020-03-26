Арестовали воров, пытавшихся вынести камни из собора Парижской богоматери

Их заметили охранники, круглосуточно следящие за порядком.

Во Франции арестовали двух человек, пытавшихся унести средневековые камни из собора Парижской богоматери, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания ARTnet, усиление карантина привело к тому, что "беспрецедентную реставрацию" Нотр-Дама после пожара пришлось приостановить на прошлой неделе на неопределенный срок. Воспользовавшись ситуацией, два вора проникли на объект и попытались вынести несколько упавших камней.

Их заметили охранники, круглосуточно следящие за порядком, несмотря на ограничительные меры.

Они, по всей вероятности, собирались продать их на черном рынке, - предположил официальный представитель собора Парижской богоматери.

Эксперты полагают, что вынужденная пауза в работах может негативно сказаться на успешном выполнении амбициозного пятилетнего плана реконструкции главного парижского памятника архитектуры. Многие специалисты и раньше говорили, что с такие короткие сроки уложиться невозможно.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!