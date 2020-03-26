Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

В частности, будет рассмотрен законопроект "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Также будет рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований".

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