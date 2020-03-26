В Казахстане наказали директоров школ, которые заставляли учителей приходить на работу

Такие случаи в основном были в Алматинской и Туркестанской областях.

Директоров школ наказали за то, что во время чрезвычайного положения, заставляли учителей приходить на работу, передает zakon.kz.

Несмотря на приказ министра образования Асхата Аймагамбетова о том, что учителям во время пандемии нужно работать дистанционно, директора нескольких школ обязали педагогов выйти на работу. Такие случаи были в основном в Туркестанской и Алматинской областях.

По отношению к директорам школ приняты меры дисциплинарного взыскания. Во время весенних каникул педагоги могут дистанционно выполнять методическую и подготовительную работу к предстоящим занятиям, при этом работа вне организации образования никак не отразится на заработной плате. Оплата труда будет полностью сохранена, - говорится в сообщении Министерства образования.

16 марта в Казахстане начал действовать режим ЧП в связи с пандемией коронавируса. Работников образовательной сферы обязали работать дистанционно.

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