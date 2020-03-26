Перевозил в Нур-Султан: таксиста положили в больницу с подозрением на коронавирус

За нарушение правил карантина следует строгая ответственность.

Таксиста, перевозившего людей в Нур-Султан, положили в больницу с подозрением на коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на столичный акимат.

В ночь на 25 марта двое жителей столицы пытались пройти через блокпост в районе посёлка Талапкер. Ранее они отдыхали на Мальдивах (относится к 1б категории) - путь в Нур-Султан преодолели на такси из Костанайской области. Таксист оставил двух граждан, не доезжая до самого блокпоста столицы.

На блокпосту медработники и полицейские проверили личности граждан и приняли все необходимые меры - горожане в срочном порядке были доставлены в стационар, у них взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Самого таксиста задержали в Петропавловске - он также отправлен в стационар.

Акимат столицы напоминает, что за нарушение правил карантина следует строгая ответственность. По периметру города установлены блокпосты. С 00ч 22 марта въезд и выезд в город закрыт. За это время зафиксировано 46 фактов нарушения особого режима въезда и выезда, 29 нарушителей арестованы на 15 суток, часть - оштрафованы, другие ждут решения суда.

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