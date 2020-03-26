Осужденный сшил маски своей жене и дочке

Осужденные учреждений УИС АП-162/2, АП-162/3 и АП-162/4 ежедневно шьют маски в швейных цехах колоний.

Осужденный, отбывающий наказание в учреждении средней безопасности АП-162/3 Департамента УИС по Павлодарской области передал 20 защитных масок, которые сшил сам своей семье, сообщает zakon.kz.

Он отбывает наказание за кражу. До конца срока ему осталось несколько месяцев. Отбывая наказание, он обучился швейному делу и сшил первую партию масок своей супруги и дочери.

В мире происходят страшные события, которые, к сожалению, не обошли нашу страну. И я как гражданин Казахстана решил внести свой вклад в профилактику коронавируса. Я обучился швейному делу, и шью маски в учреждении. Обратился к сотрудникам администрации с просьбой в счет заработной платы получить маски и отправить моим родным. Я по ним очень скучаю и люблю, - сказал он.

Маски были переданы супруге и дочке осужденного.

Это небольшой, но такой нужный подарок от нашего папы. Спасибо сотрудникам учреждения - сказала его супруга.

К слову, осужденные учреждений УИС АП-162/2, АП-162/3 и АП-162/4 ежедневно шьют маски в швейных цехах колоний.

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