В Нацбанке РК рассказали, можно ли заразиться коронавирусом из-за наличных денег

Использование безналичных платежей – это рекомендация, а не правило.

Национальный банк Казахстана прокомментировал вероятность заражения коронавирусом через наличные деньги, передает zakon.kz.

В финансовом регуляторе пояснили, что не призывают отказываться от использования наличных, напротив, считают риск распространения через банкноты или монеты незначительным ввиду их долгого хранения после инкассации либо равным тому риску, что возможен при касании к другим предметам и поверхностям, таким как поручни, дверные ручки, кредитные карты и мобильные телефоны.

Существуют множество других предметов и вещей, к которым мы прикасаемся чаще. Вероятность того, что инфицированные вирусом COVID-19 банкноты попадут в оборот, незначительна. В первую очередь, благодаря длительному сроку хранения банкнот после инкассации. Согласно внутренним нормативам Национального Банка, наличные деньги, поступающие от банков второго уровня, до пересчета могут храниться без вскрытия в течение 45 дней, а после пересчета – в течение 1 года. Кроме того, по информации Всемирной организации здравоохранения, на данный момент сведения "о стабильности вируса на поверхностях отсутствуют". Стабильность коронавируса в окружающей среде зависит от ряда факторов, включая относительную температуру и влажность, а также материал поверхности, - сказал директор Департамента наличного денежного обращения Национального Банка Жомарт Кажмуратов.

В Нацбанке просят кассиров и других людей, работающих с наличными деньгами, соблюдать рекомендации ВОЗ и Министерства здравоохранения РК по правилам гигиены и мерам предосторожности.

Использование безналичных платежей – это рекомендация, а не правило. Действительно, безналичные формы платежей позволяют снизить количество и уровень контактов, а значит ограничить распространение коронавируса. Но главное, это соблюдение правил гигиены, - заключил Жомарт Кажмуратов.

Подготовил Альберт Ахметов

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