Жители столицы оставляют на заборах пакеты с едой для бездомных
Также на заборе прикреплена бумажка со словами: "Держись, друг".
В столице Казахстана, закрытой на карантин в рамках объявленного в стране режима чрезвычайного положения, на ограждениях вдоль набережной реки Есиль появились пакеты с едой, передает zakon.kz.
В паблике eto_astana_detka появились фото, на которых видно, что жители столицы привязывают пакеты с продуктами и антисептиками для бездомных и нуждающихся к забору на набережной, возле памятника Кенесары Хану.
Также на заборе прикреплена бумажка со словами: "Держись, друг". Таким образом неравнодушные горожане стремятся помочь нуждающимся пережить режим карантина.
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На набережной, возле памятника Кенесары Хану, астанчане привязывают пакеты с продуктами и антисептиками для бездомных и нуждающихся.
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