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Жители столицы оставляют на заборах пакеты с едой для бездомных

Также на заборе прикреплена бумажка со словами: "Держись, друг".

Фото : Instagram26 марта 2020, 11:50

В столице Казахстана, закрытой на карантин в рамках объявленного в стране режима чрезвычайного положения, на ограждениях вдоль набережной реки Есиль появились пакеты с едой, передает zakon.kz.

В паблике eto_astana_detka появились фото, на которых видно, что жители столицы привязывают пакеты с продуктами и антисептиками для бездомных и нуждающихся к забору на набережной, возле памятника Кенесары Хану.

Также на заборе прикреплена бумажка со словами: "Держись, друг". Таким образом неравнодушные горожане стремятся помочь нуждающимся пережить режим карантина.


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