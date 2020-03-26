ДГД Алматы будет работать в онлайн режиме

Государственные услуги, оказываемые органами государственных доходов, можно получить через информационные системы КГД, egov.kz в электронной форме.

Департамент государственных доходов по г.Алматы в связи с введением чрезвычайного положения в стране переводит работу всех управлений на удаленный метод работы, передает zakon.kz.

В связи с чем номера контакт-центров, размещенные в социальной сети инстаграмм @dgdalmaty было обновлено.

При этом государственные услуги, оказываемые органами государственных доходов, можно получить через информационные системы КГД, egov.kz в электронной форме.

Возникающие вопросы по расчетным счетам, по которым приостановлены расходные операции за неисполнение налоговых обязательств (не представление ФНО в срок, наличие задолженности, неисполненные уведомления), прекращения деятельности ИП, ТОО, о наличии налоговой задолженности, правомерности начисления местных налогов физических лиц будут рассматриваться через контакт-центры Управления государственных доходов, - говорится в сообщении.

Срок предоставления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года при условии представления налоговой отчетности в электронном виде по следующим формам налоговой отчетности:

1) декларация по корпоративному подоходному налогу

(формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу

(формы 220.00, 240.00);

3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);

4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);

5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду

(форма 870.00);

6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);

7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);

8) декларация для плательщиков единого земельного налога

(форма 920.00).

 Приостановлена работа по привлечению к административной ответственности налогоплательщиков

 Приостановлено выставление уведомлений/извещений камерального контроля (за исключением периодов, по которым истекают сроки исковой давности)

 Приостановлены меры в части проведения налогового обследования в связи с не исполнением уведомлений камерального контроля

 Приостановлено проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора

 Отложено оказание государственной услуги по включению в государственный реестр моделей ККМ

 Приостановлено вручение уведомлений нарочно

 Приостановлено заседание комиссий, в том числе по предварительному рассмотрению материалов по инициируемым искам

 Перенесены сроки рассмотрения материалов по административной ответственности в связи не исполнением уведомления камерального контроля;

 Приостановлено инициирование проверок, проводимых по особому порядку назначения проверок

 Вопросы, возникающие в ходе таможенного оформления рассматриваются удаленно, через электронную почту и ИС АСТАНА-1

 Приостановлено вручение документов таможенных проверок и проверки таможенных документов и сведений (акты проверок, уведомления, требования) нарочно

 Отменены выездные таможенные проверки назначенные, но не начатые по состоянию на 16.03.2020г

 Приостановлено назначение выездных таможенных проверок, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно – процессуальным кодексом РК

 Приостановлен прием граждан по вопросам проведения консультаций между органом государственных доходов и декларантом в соответствии со статьями 26 и 65 Кодекса и приказом МФ РК от 23.02.2018г. № 264 «Об утверждении Правил и сроков проведения консультаций»

 Изменен действующий срок предоставления отчетности по использованию иностранных товаров, в том числе товаров, в отношении которых применяются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденной приказом МФ РК от 15.03.2018г. № 367 с ежеквартального на один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

В ДГД также напомнили, что освобождены от уплаты налогов путем введения поправочного коэффициента «0» к ставкам налогов до 31 декабря 2020г. включительно:

1. налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям;

2. земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения производителей сельскохозяйственной продукции;

3. индивидуального подоходного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке налогообложения.

Для налогоплательщиков, указанных в пунктах 1 и 2 по всем налогам приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и перенесены сроки сдачи налоговой отчетности на 3 квартал 2020 года.

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