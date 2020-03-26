ДГД Алматы будет работать в онлайн режиме
Государственные услуги, оказываемые органами государственных доходов, можно получить через информационные системы КГД, egov.kz в электронной форме.
Департамент государственных доходов по г.Алматы в связи с введением чрезвычайного положения в стране переводит работу всех управлений на удаленный метод работы, передает zakon.kz.
В связи с чем номера контакт-центров, размещенные в социальной сети инстаграмм @dgdalmaty было обновлено.
При этом государственные услуги, оказываемые органами государственных доходов, можно получить через информационные системы КГД, egov.kz в электронной форме.
Возникающие вопросы по расчетным счетам, по которым приостановлены расходные операции за неисполнение налоговых обязательств (не представление ФНО в срок, наличие задолженности, неисполненные уведомления), прекращения деятельности ИП, ТОО, о наличии налоговой задолженности, правомерности начисления местных налогов физических лиц будут рассматриваться через контакт-центры Управления государственных доходов, - говорится в сообщении.
Срок предоставления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года при условии представления налоговой отчетности в электронном виде по следующим формам налоговой отчетности:
1) декларация по корпоративному подоходному налогу
(формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);
2) декларация по индивидуальному подоходному налогу
(формы 220.00, 240.00);
3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);
4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);
5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду
(форма 870.00);
6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);
7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);
8) декларация для плательщиков единого земельного налога
(форма 920.00).
Приостановлена работа по привлечению к административной ответственности налогоплательщиков
Приостановлено выставление уведомлений/извещений камерального контроля (за исключением периодов, по которым истекают сроки исковой давности)
Приостановлены меры в части проведения налогового обследования в связи с не исполнением уведомлений камерального контроля
Приостановлено проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора
Отложено оказание государственной услуги по включению в государственный реестр моделей ККМ
Приостановлено вручение уведомлений нарочно
Приостановлено заседание комиссий, в том числе по предварительному рассмотрению материалов по инициируемым искам
Перенесены сроки рассмотрения материалов по административной ответственности в связи не исполнением уведомления камерального контроля;
Приостановлено инициирование проверок, проводимых по особому порядку назначения проверок
Вопросы, возникающие в ходе таможенного оформления рассматриваются удаленно, через электронную почту и ИС АСТАНА-1
Приостановлено вручение документов таможенных проверок и проверки таможенных документов и сведений (акты проверок, уведомления, требования) нарочно
Отменены выездные таможенные проверки назначенные, но не начатые по состоянию на 16.03.2020г
Приостановлено назначение выездных таможенных проверок, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно – процессуальным кодексом РК
Приостановлен прием граждан по вопросам проведения консультаций между органом государственных доходов и декларантом в соответствии со статьями 26 и 65 Кодекса и приказом МФ РК от 23.02.2018г. № 264 «Об утверждении Правил и сроков проведения консультаций»
Изменен действующий срок предоставления отчетности по использованию иностранных товаров, в том числе товаров, в отношении которых применяются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденной приказом МФ РК от 15.03.2018г. № 367 с ежеквартального на один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
В ДГД также напомнили, что освобождены от уплаты налогов путем введения поправочного коэффициента «0» к ставкам налогов до 31 декабря 2020г. включительно:
1. налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям;
2. земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения производителей сельскохозяйственной продукции;
3. индивидуального подоходного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке налогообложения.
Для налогоплательщиков, указанных в пунктах 1 и 2 по всем налогам приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и перенесены сроки сдачи налоговой отчетности на 3 квартал 2020 года.
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