Базовые принципы мирных собраний установят законодательно в Казахстане

Внедряется уведомительный порядок для проведения мирных собраний в форме пикетов, митингов, собраний.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты приняли в первом чтении проект закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», передает корреспондент zakon.kz.

Как отмечается в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса, законопроект разработан в целях реализации пункта 6 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана».

Целью законопроекта является реализация конституционных прав граждан мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, а также определение специализированных мест в населенных пунктах.

Законопроектом предусматривается внедрение в законодательство базовых принципов мирных собраний:

1) ненасильственный характер;

2) законность;

3) обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц;

4) добровольность участия.

В связи с отсутствием четкого регламентирования форм мирных собраний действующим законодательством, законопроектом устанавливается понятийный аппарат, что позволит сформировать ключевые понятия, такие как мирное собрание, митинг, пикетирование, собрание, демонстрация, шествие и разграничить их между собой.

Также, законопроектом внедряется уведомительный порядок для проведения мирных собраний в форме пикетов, митингов, собраний. При этом в случае отсутствия ответа местного исполнительного органа проведение мирного собрания будет считаться согласованным по умолчанию.

Вместе с тем, для проведения мирных собраний в форме демонстрации, шествия необходимо получение согласия местного исполнительного органа.

Проектом закона также предусмотрено право предоставления альтернативного места для проведения мирных собраний.

Законопроектом закрепляется статус, права и обязанности организаторов, участников мирных собраний, журналистов, что позволит определить требования к лицам, которые могут быть участниками и организаторами мирных собраний.

Проектом закона предусмотрена компетенция уполномоченного органа в области средств массовой информации, уполномоченного органа по взаимодействию с гражданским обществом, местных представительных органов и местных исполнительных органов.

Законопроектом предусматривается проведение мирных собраний только в специализированных местах. В свою очередь, при определении таких специализированных мест учитываются: возможность достижения цели мирных собраний, удобство организации, транспортная доступность мест, возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников мирных собраний, других лиц.

Также устанавливается исчерпывающий перечень оснований для отказа, прекращения и приостановления проведения мирных собраний.

Законопроектом также предусмотрено введение института агитации. Так, организатор мирных собраний будет иметь право беспрепятственно проводить агитацию, использовать символику, иллюстративные материалы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. При этом организатор должен будет сообщить время и то специализированное место, где он будет проводить агитацию.

В соответствии с законопроектом, местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, аким города районного значения в зависимости от формы мирных собраний и количества его участников будет назначать своих представителей в целях оказания организатору мирных собраний содействия в проведении мирных собраний, в том числе в предоставлении медицинской помощи и иной необходимой помощи.

Таким образом, законопроектом предусматривается способствование реализации гражданами своих политических прав, с учетом международного опыта, позволит усовершенствовать правовой механизм регулирования порядка организации и проведения мирных собраний, митингов и демонстраций, повысит конституционные гарантии обеспечения прав и свобод граждан.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!