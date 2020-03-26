Один из вузов предоставил общежитие для работников городских служб в Алматы

Акимат города, высшее руководство страны и все неравнодушные граждане предпринимают максимальные меры, чтобы обезопасить не только окружение, но и все общество от этой беды.

В рамках чрезвычайного положения в Алматы введен режим карантина, на передовой борьбы с распространением коронавируса в городе и стране находятся медики, сотрудники правоохранительных органов. Один из старейших вузов страны - Казахская академия транспорта и коммуникаций имени Тынышбаева, расположенная в мегаполисе, безвозмездно предоставила для них свое общежитие, передает zakon.kz.

В такой сложный для страны и для всего мира период никто не должен оставаться в стороне от этой беды. Коронавирус оказал влияние на жизнь всех слоев общества. К сожалению, в Казахстане с каждым днем количество заболевших увеличивается.

Акимат города, высшее руководство страны и все неравнодушные граждане предпринимают максимальные меры, чтобы обезопасить не только окружение, но и все общество от этой беды.

Мы сразу же откликнулись, предоставили на время чрезвычайного положения наше общежитие №4 на 480 коек для проживания врачей, сотрудников правоохранительных органов. 26 марта должны заселиться первые 55 человек, будут еще заселяться. КазАТК предпринимает меры по профилактике и нераспространению коронавируса. Мы продезинфицировали университет и общежития, проинструктировали своих студентов, обучающихся сейчас дистанционно, о правилах соблюдения карантина и очень надеемся, что общими усилиями мы победим коронавирус, - сказала ректор КазАТК Маргарита Имандосова.

Добавим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 9:20 по времени столицы Казахстана 26 марта количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 445,756. Из них 20,487 человек умерло, а 105,705 вылечилось.

По числу заболевших лидирует по-прежнему Китай (81,285 человек), в тройку лидеров по количеству заболевших входят Италия 74,386 человек) и США (54,348 случаев). По количеству жертв лидирует Италия (7503), далее следуют Испания (3434) и Китай (3287).

В Казахстане зафиксировано на данный момент 88 подтвержденных случаев коронавируса, погибших нет.

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