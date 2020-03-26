Нигматулин: Фракция "Nur Otan" за четкое исполнение антикризисных мер Президента страны

Спикер Мажилиса обратил внимание на те страны, где запоздали с принятием таких мер, и в результате ситуация там развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Председатель Мажилиса, Руководитель фракции партии "Nur Otan" Нурлан Нигматулин от имени депутатов-членов фракции выразил поддержку мерам, принимаемым для обеспечения стабильности страны в условиях чрезвычайного положения и противодействия распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.

Это нашло отражение в Заявлении парламентской фракции.

Фракция партии "Nur Otan" в Мажилисе Парламента выражает единодушную поддержку поручениям Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по противодействию распространению коронавируса и обеспечению стабильности в условиях чрезвычайного положения. В нашей стране заблаговременно, "на опережение" начали готовиться к пандемии коронавирусной инфекции. Первый Президент Казахстана-Елбасы, Лидер нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаева подчеркнул, что принимаемые на государственном уровне меры – своевременны и отвечают кризисной ситуации, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса обратил внимание на те страны, где запоздали с принятием таких мер, и в результате ситуация там развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Говоря о комплексных мерах, которые в соответствии с поручениями Главы государства реализуются в Казахстане, Председатель Мажилиса подчеркнул важность усиления работ по борьбе с распространением коронавируса, обеспечения общественной безопасности в период чрезвычайного положения и социальной стабильности в стране. Особую актуальность получают вопросы поддержки национальной экономики и перехода на новую модель принятия управленческих решений.

Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн. тенге или 10 млрд. долларов. Таким образом, поручения Президента охватывают все сферы жизни казахстанского общества, но главный акцент - социальная стабильность. Казахстанцы видят, что руководство страны понимает всю сложность ситуации, в которой оказались рядовые граждане, и готово оказать серьезную помощь и поддержку в этих чрезвычайных условиях. И для этого государство пошло на кардинальные меры, - сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на необходимости четкого исполнения всех антикризисных поручений Президента страны как в центре, так и на местах. Главой государства определены пути, механизмы, а также источники финансирования всего антикризисного плана. И теперь задача всего госаппарата – начиная с министра до специалиста – четко и слаженно работать над достижением намеченных целей.

При этом, по словам Председателя Мажилиса, важным выступает то, что уже сегодня Глава государства говорит о необходимости выработать системные подходы с расчетом на жизнедеятельность после стабилизации ситуации.

И Фракция партии "Nur Otan" в Мажилисе Парламента готова оказывать всестороннюю поддержку реализации плана посткризисного развития страны. Все необходимые для этого законодательные новшества будут одним из основных направлений деятельности депутатов - членов фракции партии "Nur Otan", - отметил Нурлан Нигматулин.

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