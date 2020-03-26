Трамп поздравил Токаева с Наурызом
Это праздник, который объединяет людей - президент Америки.
Фото : Акорда26 марта 2020, 12:14
Президент США Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с Наурызом, передает zakon.kz.
Американский глава государства пожелал казахстанцам хорошего праздника.
В Соединенных Штатах, Казахстане и во всем мире Наурыз - это праздник, который объединяет людей, праздник единства, добра и обновления, - отметил он в своем обращении.
Также Трамп рассказал о планах.
Я рад, что вы проводите реформы, благоприятные для американского бизнеса. Я намерен создать в будущем возможности для более тесного сотрудничества между двумя странами, - добавил он.
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