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Трамп поздравил Токаева с Наурызом

Это праздник, который объединяет людей - президент Америки.

Фото : Акорда26 марта 2020, 12:14

Президент США Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с Наурызом, передает zakon.kz.

Американский глава государства пожелал казахстанцам хорошего праздника.

В Соединенных Штатах, Казахстане и во всем мире Наурыз - это праздник, который объединяет людей, праздник единства, добра и обновления, - отметил он в своем обращении.

Также Трамп рассказал о планах.

Я рад, что вы проводите реформы, благоприятные для американского бизнеса. Я намерен создать в будущем возможности для более тесного сотрудничества между двумя странами, - добавил он.


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