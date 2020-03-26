Глава отдела строительства акимата и двое предпринимателей осуждены за хищение 232 млн тенге

Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности на государственной службе.

Антикоррупционной службой по Карагандинской области ранее завершено производством досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел строительства акимата г.Шахтинск» М. Алиева и руководителей ТОО «Байтас ХХI» А. Цоя и Д. Хана за совершение коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.

Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме порядка 232 миллионов тенге, Цой и Хан в хищении и подстрекательстве группой лиц к даче взятки в общей сумме 40 тыс. долларов США должностным лицам ГП РК за решение вопроса о прекращении уголовных дел, зарегистрированных ранее в отношении них по фактам хищения бюджетных средств, - рассказали в Антикоррупционной службе.

18 марта приговором Казыбекбийского районного суда Караганды осуждены: Алиев к 10 годам, Цой и Хан к 8 годам лишения свободы соответственно.

Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности на государственной службе.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!