Глава отдела строительства акимата и двое предпринимателей осуждены за хищение 232 млн тенге
Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности на государственной службе.
Фото : altaynews.kz26 марта 2020, 12:24
Антикоррупционной службой по Карагандинской области ранее завершено производством досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел строительства акимата г.Шахтинск» М. Алиева и руководителей ТОО «Байтас ХХI» А. Цоя и Д. Хана за совершение коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.
Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме порядка 232 миллионов тенге, Цой и Хан в хищении и подстрекательстве группой лиц к даче взятки в общей сумме 40 тыс. долларов США должностным лицам ГП РК за решение вопроса о прекращении уголовных дел, зарегистрированных ранее в отношении них по фактам хищения бюджетных средств, - рассказали в Антикоррупционной службе.
18 марта приговором Казыбекбийского районного суда Караганды осуждены: Алиев к 10 годам, Цой и Хан к 8 годам лишения свободы соответственно.
Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности на государственной службе.
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