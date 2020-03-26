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Распространителя непроверенной информации о коронавирусе задержали полицейские

Он принял дезинфекцию за выявленный случай коронавируса.

Фото : polisia.kz26 марта 2020, 12:40

Полицейские Актюбинской области задержали жителя села Бадамша за распространение ложной информации о коронавирусе, передает zakon.kz.

По информации портала Polisia.kz, полицейские задержали 34-летнего мужчину, распространявшего ложную информацию через мессенджер WhatsApp и социальные сети.

Мужчина утром увидел, что во дворе его дома люди в защитных костюмах и масках проводят дезинфекционные работы на детской площадке, снял это на видео и распространил среди родственников с комментарием, что в селе Бадамша выявили больного с коронавирусной инфекцией. В настоящее время он задержан, полностью признал свои действия и раскаялся. По данному факту решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает жителей области, что для выявления фактов распространения ложной информации ежедневно проводится мониторинг социальных сетей и проводится постоянная работа по выявлению провокационных сведений. Согласно статьи 57 КоАП РК административное правонарушение, совершенное в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах являются обстоятельствами, отягчающими ответственность.


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