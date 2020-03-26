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Пьяный мужчина в ВКО вызвал врачей, приврав о наличии у себя коронавируса

При дальнейшей проверке полицейские установили, что мужчина заграницу не выезжал.

Фото : пресс-служба Департамента полиции Алматы26 марта 2020, 12:50

25 марта текущего года на круглосуточный call-центр по коронавирусу 1406 поступил вызов от жителя Усть-Каменогорска, который сообщил, что заразился коронавирусом. Звонивший рассказал оператору, что недавно приехал из Таиланда и несколько дней наблюдает у себя признаки ОРВИ, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления полиции Усть-Каменогорска.

Оперативно прибывшие специалисты, симптомы вирусной инфекции у 39-летнего мужчины не выявили. Более того мужчина был полностью здоров, однако находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также при дальнейшей проверке полицейские установили, что мужчина заграницу не выезжал.

Мужчина привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб по ст. 438 ч.1 КоАП РК, которое влечет наказание в виде штрафа в размере тридцати месячных расчетных показателей.


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