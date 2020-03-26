В Казахстан вновь не пустили почти 19 тонн бананов из России

Также пытались ввести более 76 тонн картофеля, 55 тонн фруктов и овощей в ассортименте.

Госинспекторы по карантину растений не пустили на рынки Казахстана 175 тонн растительной продукции из России и Вьетнама, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы МСХ РК, с 24 февраля по 3 марта 2020 года госинспекторами по карантину растений Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областных терринспекций пресечен незаконный ввоз растительной продукции высокого фитосанитарного риска из России и Вьетнама.

В ходе карантинного контроля инспекторами выявлены попытки ввоза без фитосанитарных сертификатов более 76 тонн картофеля, 55 тонн фруктов и овощей в ассортименте, почти 19 тонн бананов, 2 тысячи цветов и 600 штук цветочной рассады из РФ, а также около 25 тонн кешью из Вьетнама.

В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 400 КоАП РК.

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