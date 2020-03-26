Мэры итальянских городов ругают жителей, гуляющих по улицам

Италия лидирует по количеству смертей от коронавируса в мире.

Главы городов Италии эмоциональны даже во время эпидемии коронавируса и как строгие отцы, лично ругают жителей вверенных им городов за то, что те не хотят сидеть дома и выходят на улицу прогуляться и подышать воздухом, передает zakon.kz.

В Италии коронавирусом COVID-19 заболели 74 386 человек, из них погибли 7503 человека. Страна лидирует по количеству смертей от коронавируса в мире. В Италии действует карантин, по всей стране закрыты школы, бары и торговые точки, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям запрещено перемещаться между регионами, а на улицу можно выходить лишь в случае крайней необходимости, чем и пользуются жители городов, чтобы немного прогуляться и размять косточки.

Согласно опубликованному во вторник, 24 марта, указу, максимальное наказание за нарушение карантина для носителей коронавируса, знающих о своем диагнозе, составляет теперь пять лет тюрьмы вместо трех месяцев. Минимальный тюремный срок - один год. А здоровым людям о необходимости сидеть дома напоминают мэры городов и главы регионов, причем, весьма эмоционально.

Например, мэр города Лучера Антонио Тутоло раскритиковал парикмахеров, которые ходят по домам стричь женщин, несмотря на эпидемию. Аналогичного мнения придерживается мэр города Россано-Венето Морена Мартини.

Вы не понимаете, что гроб закрытый и вашу прическу никто не увидит? - заявил Тутоло.

Глава региона Кампания Винченцо де Лука пригрозил организующим массовые мероприятия и встречи вызовом полиции с огнеметами, а мэр города Бари лично прогнал желающих "помочить в море ножки" во время карантина с городского пляжа и отправил домой играющих на пляже в пинг-понг, посоветовав им играть в Play Station.

А мэр города Делия удивился резкому росту желающих бегать, хотя ранее в городе, по его словам, было от силы 20 бегунов.

Досталось и тем, кто выгуливает собак.

Куда вы тащите собак, у них что, воспаление простаты? Вы должны сидеть дома! Вы не понимаете, что более 400 человек в день умирают? У-ми-ра-ют! - заявил мэр города Гуальдо-Тадино Массимильяно Прешутти.

Очевидно, что строгое соблюдения режима карантина каждым человеком поможет быстрее справиться к эпидемией коронавируса. Но пока некоторые несознательные жители будут нарушать правила карантина, есть риск, что борьба с коронавирусом может растянуться на долгие месяцы.

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